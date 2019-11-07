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فن

عرض «دييجو مارادونا» بسينما زاوية في ثانى أيام بانوراما الفيلم الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:57 م
الفيلم الوثائقى دييجو
الفيلم الوثائقى "دييجو مارادونا"
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أحمد إبراهيم
من المقرر عرض الفيلم الوثائقى "دييجو مارادونا" بسينما "زاوية" اليوم الخميس الساعة الرابعة عصرًا، ضمن عروض اليوم الثانى من بانوراما الفيلم الأوروبي ، خلال دورته الثانية عشر التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى 16 من نوفمبر الجارى. 

يروي المخرج البريطاني آصف كاباديا في فيلم الوثائقي سنوات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني "دييجو مارادونا" في نابولي التي حملت له الفرح الكبير وانتهت بسحقه، ويحاول أن يكشف الجانب الإنسانى للاعب العبقري، ويعتمد بناء هذا الفيلم على أكثر من ٥٠٠ ساعة من مقاطع الفيديو التي لم يشاهدها أحد من قبل، وكان قد عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عرض في إطار برنامج بياتزا جراندي بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ٢٠١٩.

كما تقرر عرض الفيلم أيضا يوم السبت القادم بسينما "الزمالك" فى تمام الساعة الرابعة مساءً.

يذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية وتنظمه سينما زاوية، وستشمل هذه الدورة عرض أكثر من 75 فيلمًا نالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.
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