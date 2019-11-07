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حوادث

العثور علي جوانات سيارات مجهولة المصدر داخل ورشة بروض الفرج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:07 م
جوانات السيارات
جوانات السيارات
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كتب محمد صبري
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ورشه تصنيع جوانات السيارات بدون ترخيص في روض الفرج لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق.

وعثر بداخل الورشة على ٥ الاف جوان كاوتش و٦٠٠ جوان ورق حرارى و٤٠٠ فرخ كاوتش خاص بالجوانات وماكينة كبس جوانات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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