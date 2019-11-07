تعاون بين 3 وزارات لإنشاء مصنع لمعاجلة المخلفات الصلبة والدفن الصحي الآمن‎..الاستفادة من مخرجات التدوير لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل..التنمية المحلية تعلن بدء عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع

التنمية المحلية:

بروتوكول تعاون بين القاهرة والقليوبية للاستفادة من مصنع السلام لمعاجلة المخلفات الصلبة

البدء فى تنفيذ البرنامج الثانى من منظومة المخلفات الجديدة

مصنع السلام سيقوم بتدوير حوالى 8200 طن مخلفات مستقبلا





الإنتاج الحربي

المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين

الاستفادة من مخرجات تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل RDF

هناك العديد من العوائد الصحية والبيئية والمادية لمنظومة إدارة المخلفات





شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من محافظتى القاهرة والقليوبية بشأن الاستفادة المشتركة من مصنع السلام لمعاجلة المخلفات البلدية الصلبة والدفن الصحى الآمن، ووقع على البرتوكول كل من خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعلاء عبد الحليم، محافظ القليوبية.





كما شهد الوزراء التوقيع على عقد خدمات الدفن الصحى ونقل المرفوضات النهائية والمعالجة والتدوير بين محافظة القاهرة ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة وتجميد القاهرة والشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات "إيكوم" لإنشاء وإدارة مدفن العبور وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام، ووقع على العقد كل من اللواء خالد عبدالعال واللواء جمال حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة.





ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية إنه بموجب البرتوكول والعقد سيتم البدء فى تنفيذ البرنامج الثانى من منظومة المخلفات الجديدة، والخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.





وأضاف شعراوى بموجب البرتوكول أن مصنع السلام سيقوم بتدوير ما يقرب من 1000 طن/ يوم بالقليوبية و4000 طن / يوم بالقاهرة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الخاصة بالمنطقتين الشمالية والشرقية، وذلك بهدف استيعاب مستقبلى لكل المخلفات الناتجة يوميًا والبالغ كميتها حوالى 8200 طن.





وأوضح أنه من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات "إيكوم" بموجب العقد الذي تم توقيعه، باستقبال المخلفات الخاصة بكل من المنطقتين الشمالية والشرقية بالقاهرة، لتدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج السماد العضوي المحسن والذى يستخدم فى استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة، وكذلك إنتاج الوقود البديل ( RDF ) والذى يفيد فى إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الأمر الذى سيعود بالنفع على تخفيض كمية المخلفات التى تذهب إلى المدافن الصحية بما يساعد فى إطالة عمرها والمحافظة على الأراضى، بالإضافة إلى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات بتخفيض كميات الفحم المستوردة حيث يحل (RDF) محلها فى أفران الأسمنت وستكون مدة العقد 10 سنوات، كما ستكون لدينا إدارة مختصصة فى الدفن الصحى الآمن.





وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتواصل مع محافظتى القاهرة والقليوبية فى إطار التعاون بين الوزارة والمحافظات لتعظيم الاستفادة من جميع الأصول الموجودة لدى المحافظتين فيما يخص منظومة المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلى في الإدارة المتخصصة لعمليات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن وتشجيع الكوادر المصرية على إدارة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب المؤهل والمدرب للعمل فى المنظومة من خلال خلق وبناء القدرات فى هذا المجال المتخصص.





وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين، حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية، وسيتم الاستفادة من مخرجات تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل RDF، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة خبرة كبيرة في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات بمختلف المحافظات والتي سيتم استثمارها في المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تحرص على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة.





وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تلبية مختلف احتياجات المواطنين، وأن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن ومستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوائد الصحية والبيئية والمادية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث يؤدي تطبيق المنظومة إلى خفض معدلات التلوث وحدوث تغيير في مستوي النظافة بالشارع المصري وتطوير الشكل الحضاري للبلاد، وأضاف أن توقيع هذا العقد مع شركة "آيكوم" يأتي في إطار حرص الحكومة على أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المنظومة الجديدة.





ومن جانبها قالت وزيرة البيئة، إنه من ضمن الشركات الجديدة فى المنظومة البروتوكول الذى سيتم توقيعه يهدف إلى رفع كفاءة مصنع السلام لتدوير المخلفات للاستفادة المشتركة منه بين محافظتى القاهرة والقليوبية، وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع للوزارة بتقديم الدعم الفنى خلال عملية إعداد التعاقد والبرتوكول ، خاصة يما يخص باحتساب المعادلة الخاصة بتدوير المخلفات ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمخرجات الصادرة عن المصنع.



