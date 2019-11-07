محمد الشرنوبي لـ صدى البلد: إفيه كلبوب زاد عن حده وبقى سخيف

أكد الفنان محمد الشرنوبي إنه لم ينزعج في بادئ الأمر من إفيه "كلبوب" الذي أُطلق عليه من قبل رواد السوشيال ميديا، لكنه أصبح سخيفًا فيما بعد.



وقال "الشرنوبي" في تصريح لـ "صدى البلد": "أنا أقوم باللعب على السوشيال ميديا مع الجمهور وبهزر وبضحك، ولفظ "كلبوب" الذي أطلق عليّ لم يضايقني في البداية، لكن الموضوع زاد عن حده وأصبح سخيفًا، وأكثر ما يبسطني عندما أتلقى من الجمهور ردود الأفعال على الأعمال التي أقدمها حتى لو قاموا بانتقادها، في كثير من الأوقات أنتبه لأشياء وأعمل على إصلاحها بسبب ملاحظاتهم، لكن هنالك شخصيات أخرى هدامة، وواحد مثلا يقولك انت تقرف".



وأحدث أعمال شرنوبي الفنية حكاية "ما تيجي يا مليجي" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وقد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا.