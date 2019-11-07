Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

49.2 مليار درهم أرباح 45 شركة مدرجة في الأسواق المالية خلال 9 أشهر بالإمارات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
ارتفع إجمالى الأرباح المجمعة لـ 45 شركة مدرجة فى سوقى أبوظبى ودبى الماليين، إلى نحو 49.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بنمو نسبته 17.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحسب الحصيلة الإجمالية لنتائج 20 شركة مدرجة فى سوق دبى المالى، فقد ارتفع صافى أرباحها إلى 24.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر من العام الجارى بزيادة نسبتها 37 % بالمقارنة مع نحو 18 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وفى سوق أبوظبى للأوراق المالية، فقد بلغ صافى أرباح 25 شركة أفصحت عن بياناتها المالية حتى تاريخ 7 نوفمبر نحو 24.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.6 % تقريبا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى مستوى القطاعات، فقد ارتفعت أرباح 15 بنكا، أفصحت عن بياناتها المالية إلى 35.55 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بزيادة نسبتها 13.8%، مقارنة مع 31.24 مليار درهم فى الفترة نفسها من العام 2018 .

واستحوذت أرباح البنوك الـ 15 على 72.2% من إجمالى أرباح الـ 45 شركة التى أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن، الأمر الذى يعكس مدى الثقل الذى يتمتع به القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى المدرجة فى الأسواق المالية.

وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة فى سوق دبى المالى 20.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بنمو نسبته 38 %، مقارنة مع 14.7 مليار درهم فى الربع ذاته من العام السابق.

ووفقا لذلك، فقد استحوذ القطاع على 82.5 % من إجمالى أرباح السوق خلال فترة الرصد، وفى سوق أبوظبى بلغت الأرباح المجمعة لـ 8 بنوك مدرجة 15.24 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بأرباح قدرها 16.56 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2018.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاهد.. خطيبة هيثم احمد زكي تغلق حسابات السوشيال ميديا بعد وفاته

فيديو نادر لـ الراحلة هالة فؤاد تكشف أسرارا في حياة هيثم أحمد زكي.. شاهد

قرار عاجل من الكاف بشأن مواجهة مصر وكينيا.. تعرف عليه

وأخيرًا.. وداعًا للإزعاج مع تحديث واتساب الجديد

أحمد زكي وهالة فؤاد وابنهما هيثم .. 3 قصص رحيل مأساوية

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

Advertisements

مشرحة زينهم ترفض تسليم جثمان الفنان هيثم احمد زكي.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة.. تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة.. الزمالك يحسم موقف كاسونجو

عميد معهد القلب السابق: أعراض تسبق موت الفجأة أولها المغص‎

شاهد.. لحظة وصول جثمان هيثم احمد زكى مسجد مصطفى محمود

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

المؤبد لملاك الشقق المفروشة في هذه الحالة.. مشروع قانون

أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية إسلامي يوضح سمات موت الفجأة

فيديوجراف| وداعا هيثم أحمد زكي| التفاصيل الكاملة لرحيل الفنان الشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز