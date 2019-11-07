جامعة حلوان تتألق.. طلاب فريق The Shild يفوز بالمركز الثالث عالميا في مسابقة روبوت كاشف الألغام .. مؤسسة QS للتصنيف الجامعي العالمية تكرم الجامعة .. وظهور مشرف بتصنيف US NEWS لعام 2020

جامعة حلوان:

نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة العلمية والمشاركة الطلابية

إدارة الجامعة تدعم وتحفز الباحثين فى كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية

حققنا نجاحات وانتصارات ساعدت على تحسين وتطوير وضعنا وسط باقي أقراننا





حقق طلاب فريق The Shild في كلية الهندسة بجامعة حلوان المركز الثالث عالميا فى مسابقة روبوت كاشف الألغام ويعد ذلك مركزا متميزا فى هذا المجال، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.





جاء ذلك التقييم في المؤتمر الدولي IROS2019 المنعقد في مدينة ماكاو بالصين، كما فاز الفريق بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي، وفاز الطالب محمد حازم بجائزة أفضل طالب وجائزة تصميم خرائط كشف الألغام deminer mapping .





هذا وتولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة العلمية والمشاركة الطلابية في مختلف دول العالم لاكساب الطلاب الخبرة المناسبة للمنافسة القوية والجادة في مجالات البحث والتصميم الذى يتناسب مع احتياجات سوق العمل .





جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في المسابقة من كلية الهندسة بحلوان هم: الطالب محمد حازم بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا، الطالب مصطفى أسامة بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب مصطفى علي بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب حاتم محمد بالفرقة الثالثة قسم اتصالات، الطالب محمد مجدي بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا، الطالب يوسف أشرف بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا، الطالب أحمد علاء بالفرقة الرابعة قسم اتصالات، الطالبة آلاء أحمد بالفرقة الرابعة قسم اتصالات، الطالب محمود حسين بالفرقة الثالثة قسم ميكانيكا.





ومن ناحبة أخرى .. تسلم الدكتور محمد القصاص رئيس وحدة التصنيف الدولي نيابة عن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان شهادة التصنيف المتقدم QS العالمية من وزير الدولة للتعليم الإماراتي أحمد بالهول الفلاسي في حفل أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.





يأتي تسلم رئيس الجامعة للشهادة تقديرا لاحتلال الجامعة المركز الثامن على مستوى مصر وال ٤٩ على مستوى الجامعات العربية.





جدير بالذكر أن هذا الحفل يستهدف إظهار أداء الجامعات العربية المتقدمة في هذه الدورة من التصنيف حيث يعتمد هذا التصنيف على العديد من المعايير منها التميز الأكاديمي، ونسبة الأساتذة إلى الطلاب، ونشر الأبحاث العلمية، وعدد الطلاب الوافدين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب.





و في احتفالية كبرى بدبي ، نظمت مؤسسة QS الإنجليزية العالمية للتصنيفات الدولية حفل استقبال لتكريم الجامعات العربية التي ظهرت على لائحة تصنيف QS لأفضل ٥٠ جامعة عربية لهذا العام و تم تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن بين الجامعات المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة. \





وتمت الإشادة خلال حفل الاستقبال بالتطور الذي حدث في مجالات التعليم العالي بالدول العربية بحضور عدد من ممثلي الجامعات المصرية للاحتفال وتم تسليم شهادات تقدير للجامعات المكرمة.





و يعد تصنيف الـ QS الانجليزي من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات، ويأتي تصنيف جامعة حلوان لأول مرة في المركز الثامن بعد جامعات ( الأمريكية، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، أسيوط، الأزهر) .





يشار إلى أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف الدولي، لامتلاكها الإمكانيات التي تؤهلها أن تكون فى مكانة متميزة خاصةً في ظل شمول كلياتها المتنوعة على تخصصات فريدة، وتسعى لتكون فى صدارة التصنيفات العالمية، كما تعمل إدارتها على دعم وتحفيز الباحثين فى كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمى والاهتمام بالنشر الدولى الذى يعد معيارًا قويًا فى تصنيف الجامعات.



