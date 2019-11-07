بعد وفاة هيثم أحمد زكي بـ هبوط في الدورة الدموية.. أطعمة لزيادة تدفق الدم

ضعف الدورة الدموية مشكلة شائعة تعود لأسباب عديدة أبرزها أمراض الشرايين والإصابة بالسكري والسمنة، وفي بعض الأحيان الإفراط في التدخين.





هناك أسباب عديدة لضعف الدورة الدموية أبرزها انخفاض تدفق الدم والألم وتشنجات العضلات.. إليك أطعمة يساعد تناولها على تحسن تدفق الدم وفقا لموقع "هيلث":





1. أطعمة تعالج هبوط الدورة الدموية ..الفلفل الحريف.





يحتوى على مادة كيميائية تعزز تدفق الدم إلى الأنسجة عن طريق خفض ضغط الدم وتساعد على توسيع الأوعية الدموية الخاصة بك ويقلل من تراكم البلاك في الشرايين.





2. أطعمة تعالج هبوط الدورة الدموية ..الرمان.





الرمان غنى بمضادات الأكسدة والبوليفينول والنترات والتي تعتبر موسعات للأوعية قوية. وقد يؤدي استهلاك الرمان - كعصير أو فاكهة خام أو مكمل غذائي - إلى تحسين تدفق الدم والأوكسجين في الأنسجة العضلية.





3. أطعمة تعالج هبوط الدورة الدموية ..البصل





البصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تفيد صحة القلب و يحسن الدورة الدموية كما أن للبصل خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تزيد من تدفق الدم وصحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب في الأوردة والشرايين





4. أطعمة تعالج هبوط الدورة الدموية ..القرفة





القرفة هي توابل دافئة لها العديد من الفوائد الصحية - بما في ذلك زيادة تدفق الدم و تظهر الأبحاث أن القرفة يمكنها أن تقلل ضغط الدم لدى البشر بشكل فعال من خلال تخفيف الأوعية الدموية. هذا يحسن الدورة الدموية ويحافظ على صحة قلبك





5. أطعمة تعالج هبوط الدورة الدموية .. الثوم





معروف بتأثيره المفيد على الدورة الدموية وصحة القلب ويحتوى على مركبات الكبريت التي تحتوي على الأليسين - يمكن أن تزيد من تدفق دم الأنسجة وتخفض ضغط الدم عن طريق الاسترخاء في الأوعية الدموية.





6. أطعمة تعالج هبوط الدورة الدموية .. الأسماك الدهنية





مثل السلمون والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وهذه الدهون مفيدة بشكل خاص للدورة الدموية لأنها تعزز إطلاق أكسيد النيتريك، مما يوسع الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم.



