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برلمان

طلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت "خضر"- في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي- إن أزمة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للجامعات المصرية وتحديدا وزارة التعليم العالى مثل "القصر العينى القديم والقصر الفرنساوى ومعهد الأورام ومستشفى أبو الريش" وغيرها من المستشفيات بمثابة كابوس يهدد حياة المرضى يوميا خصوصا وأن هذه المستشفيات إذا أراد المريض أن يجرى عملية داخلها لا بد أن يقوم بشراء هذه المستلزمات على نفقته الخاصة وإلا لن يتم إجراء العملية الجراحية له.

ولفتت "نائبة البرلمان"، إلى أنه وبحكم الدستور والقانون فإن للمريض الذى لا يمتلك تأمينا صحيا أن يعالج على نفقة الدولة وأن تتحمل الحكومة علاجه فى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى أو مستشفيات عادية تابعة لوزارة الصحة ويكون ذلك عن طريق قرار على نفقة الدولة، منوهة إلى أن القصر العيني يتحكم فيه بعض الأطباء الاستشاريين الذين يسيرون الأمور داخل القصر على أهوائهم الخاصة.
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