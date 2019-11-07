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برلمان

برلماني يحذر المصريين: لا تخدعكم عروض "البلاك فريداي"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:06 م
النائب محمد العقاد
النائب محمد العقاد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب محمد العقاد، ببيان عاجل بشأن العروض الوهمية التي يعلن عنها البعض فيما يسمى بـ"البلاك فريداي"، وما يتم من خداع المواطنين بشأن بعض السلع عكس الحقيقة، مشددا، على ضرورة التأكد من العروض قبل الانسياق خلف سيل من الإعلانات بشأن هذه العروض.

وأوضح العقاد، أن هناك تقارير صدرت مؤخرًا تفيد بأنه من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعًا من 8.5 مليار دولار عام 2017، مؤكدا أن هذا يعنى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبح سوق جاذب وهناك العديد من الشركات العالمية التى تتنافس عليه، وهذا الأمر يستوجب مزيد من الوعى لدى المواطنين لتحقيق أقصى استفادة من هذه العروض.

وشدد العقاد، على ضرورة تشكيل غرفة عمليات بجهاز حماية المستهلك، لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات، ليس خلال هذه الفترة فقط، ولكن طوال العام، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمولات والسلاسل التجارية الكبرى بالعديد من المناطق للتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة.
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