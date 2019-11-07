البدري ضيف: قانون نقابة الفلاحين يقضى على الكيانات الوهمية

أكد الدكتور البدري ضيف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنجاز كبير يحسب للبرلمان، وخصوصا نواب لجنة الزراعة وكذلك للحكومة، لما يمثله من أهمية في تنظيم آلية الاهتمام بالفلاح، وبحث مشكلاته التي يعانى منها، عبر كبان شرعي.



وأشار ضيف في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن مشروع القانون، ينهي عهد الكيانات الوهمية التي كانت تستغل الفلاح، لتحقيق مكاسب شخصية.



وأكد أن الفترة الماضية شهدت معاناة الفلاحين من تعدد الكيانات التي تدعى تمثيل الحديث باسمهم، وانتشار أسماء كثيرة زعموا أنهم نقباء للفلاحين، في مختلف المحافظات بهدف تحقيق أرباح ومكاسب على حساب الفلاحين بشكل غير مشروع.



وأوضح البدري ضيف، أن إنشاء كيان شرعي للفلاحين والمنتجين الزراعيين، سيكون له دور كبير في في وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الفلاحين الذين يمثلون قطاع عريض من الشعب المصري.



وقال عضو لجنة الزراعة: الفلاح يعاني من التهميش وعدم وصول صوته للمسئولين وهو ما كان واضحا في بيان الحكومة التي تجاهلت الحديث عن رفع المعاناة عن الفلاحين بالشكل المطلوب.



وأشار ضيف، إلى أن من بين ما يتعرض له الفلاح من مشكلات يتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع أسعارها، وكذلك غش المبيدات وعدم قدرته على بيع المحاصيل، وغياب الإرشاد الزراعي، فضلا عن خسائر الثروة الحيوانية التي شهدتها الفترة الأخيرة.



وقال النائب: نأمل أن يكون إنشاء النقابة انطلاقة جديدة وقوية نحو تحقيق آمال وطموحات الفلاحين، ورفع المعاناة عنهم، لعودة مصر إلى سابق عهدها كواحدة من الدول الرائدة في قطاع الزراعة.