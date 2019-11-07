نائب السويس يشارك فى آليات وضع النظام الانتخابي للبرلمان الجديد

شارك النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس فى الحلقة النقاشية التى اقامها المركز القومي للبحوث الاجتماعية حول عرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص حول آليات النظام الانتخابي للبرلمان الجديد 2020 وهو النقاش والاستطلاع الذي اعدته د.هويدا عدلي و د. حنان ابو سكين .



حضر اللقاء حشد كثيف من الخبراء والمهتمين والشخصيات العامة وبعض قيادات الأحزاب وبعض أعضاء مجلس النواب.



ادار النقاش اللواء رفعت قمصان الخبير الانتخابي وممثلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات وقام بالتعقيب على النتائج د أكرم بدر الدين " كلية العلوم السياسية بالقاهرة " و د. جمال سلامه " كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس " و د.عمر هاشم ربيع مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية والاهرام و د.حسن سلامة رئيس قسم بحوث وقياسات مركز البحوث وعبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الادارة المحلية وخبير الشئون المحلية .



أكد المتحدثون حول أهمية الانتخابات البرلمانية ضرورة مراعاة المعايير الافضل عن تقييم النظام الانتخابي وتحديد مزايا وعيوب كل نظام انتخابي " المطلق – النسبي – الفردي " واهمية الاحتفاظ بالصفة الانتخابية للاستمرار عضوية مجلس النواب والمشهد الراهن للاحزاب السياسية وقدراتها على المنافسة فى الانتخابات البرلمانية.

