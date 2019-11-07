Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب السويس يشارك فى آليات وضع النظام الانتخابي للبرلمان الجديد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:40 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس
Advertisements
حسن غنيمة
شارك النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس فى الحلقة النقاشية التى اقامها المركز القومي للبحوث الاجتماعية حول عرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص حول آليات النظام الانتخابي للبرلمان الجديد 2020 وهو النقاش والاستطلاع الذي اعدته د.هويدا عدلي و د. حنان ابو سكين .

حضر اللقاء حشد كثيف من الخبراء والمهتمين والشخصيات العامة وبعض قيادات الأحزاب وبعض أعضاء مجلس النواب.

ادار النقاش اللواء رفعت قمصان الخبير الانتخابي وممثلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات وقام بالتعقيب على النتائج د أكرم بدر الدين " كلية العلوم السياسية بالقاهرة " و د. جمال سلامه " كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس " و د.عمر هاشم ربيع مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية والاهرام و د.حسن سلامة رئيس قسم بحوث وقياسات مركز البحوث وعبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الادارة المحلية وخبير الشئون المحلية .

أكد المتحدثون حول أهمية الانتخابات البرلمانية ضرورة مراعاة المعايير الافضل عن تقييم النظام الانتخابي وتحديد مزايا وعيوب كل نظام انتخابي " المطلق – النسبي – الفردي " واهمية الاحتفاظ بالصفة الانتخابية للاستمرار عضوية مجلس النواب والمشهد الراهن للاحزاب السياسية وقدراتها على المنافسة فى الانتخابات البرلمانية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعلن نتائج استطلاع رأى المواطنين حول النظام الانتخابي للبرلمان المقبل.. الأربعاء

اليوم.. إعلان نتائج استطلاع رأي المواطنين حول النظام الانتخابي لـ برلمان 2020

استطلاع: 59,9 % يرون انخفاض فرص تمثيل الأقليات من عيوب نظم الانتخاب بالأغلبية

ترشيحاتنا

الاوقاف تزف البشرى.. زيادة مرتبات الائمة من 600 لـ 1000 جنيه والتطبيق أول ديسمبر..فيديو

محمد صلاح خارج القائمة.. 4 لاعبين يتنافسون على أفضل لاعب بأبطال أوروبا

الأرصاد تحذر: سقوط الأمطار على هذه المحافظات ويجب ارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

نفسي أشوف أبويا دقيقة واحدة.. تصريح هيثم أحمد زكي يثير الجدل بعد وفاته

أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة

شاهد.. خطيبة هيثم احمد زكي تغلق حسابات السوشيال ميديا بعد وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المكملات خطر على الكبد والكلى

هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى