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برلمان

النائب محمد فؤاد يطالب التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس اليابانية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:03 م
المدارس اليابانية
المدارس اليابانية بمصر
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب محمد فؤاد، تشديد الرقابة والتفتيش على المدارس المصرية اليابانية للوقوف على بعض الملاحظات من قبل أولياء الأمور، نتيجة تزايد المشكلات داخل هذه المدارس، مما قد ينعكس أثره على المنظومة التعليمية الجديدة.

وأوضح فؤاد، أنه فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بمشروع المدارس اليابانية ضمن خطتها لإصلاح منظومة التعليم فى مصر، من خلال الاستفادة بالنظام اليابانى، وتعد خطوة رائعة نحو التطوير، ولكن مؤخرا ظهرت العديد من المشاكل داخل المدارس، سواء سير العمل، ضعف التنظيم، عدم توافر الكفاءات اللازمة من المعلمين والمعلمات فى مختلف التخصصات، وانعكس هذا الأمر على تأسيس التلاميذ فى أدق مرحلة تعليمية.

ولفت فؤاد، إلى أن غياب الأنشطة من المشاكل داخل هذه المدارس أيضا على الرغم من توفير مستلزمات هذه الأنشطة من قبل أولياء الأمور على نفقتهم الشخصية، بالإضافة لوجبات الإعاشة المسدد مصاريفها، وانهاء تعاقد العديد من المعلمين المدربين خاصة على نظام التوكاتسو، مما انعكس على تدنى المستوى التعليمى، وتسببت هذه الملاحظات جميعها فى غضب أولياء الأمور، وعزوف البعض عن الإقدام على هذه الخطوة.
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