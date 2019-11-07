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حوادث

ضبط سارق حقائب الركاب بأتوبيس القاهرة أثناء توقفه بـ سيدي جابر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:04 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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أحمد عبد العزيز
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بسرقة حقائب تحوى بعض المتعلقات الشخصية من داخل أتوبيس القاهرة أثناء توقفه في موقف سيدي جابر.

تلقي لقسم شرطة سيدى جابر بلاغ من أحد الأشخاص (سائق أتوبيس، مقيم بمحافظة القاهرة) - قادمًا من القاهرة وبصحبته 21 شخصاً فى زيارة لمحافظة الإسكندرية، بسرقة ثلاث حقائب تحوى بعض المتعلقات الشخصية من داخل الأتوبيس أثناء وجوده في موقف سيدي جابر.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من تحديد مرتكب الواقعة وهو"عامل"، 46 عاماً، مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية، سبق اتهامه في 7 قضايا (ضرب، مخدرات، شروع فى سرقة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط بيده على باب الأتوبيس، وبإرشاده تمت إعادة كافة المسروقات.. وأضاف بارتكابه 3 وقائع سرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

كما تم بإرشاده إعادة بعض المسروقات من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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