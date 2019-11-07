تفعيل برنامج 2 كفاية في 44 قرية بالمنيا

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لجنة تعزيز المواطنة، بتضمين وتفعيل برنامج " 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، من خلال أنشطة اللجنة المتنوعة وتكثيف الندوات التثقيفية الخاصة بالبرنامج، وتوفير كافة وسائل تنظيم الأسرة بالقوافل الطبية والوحدات الصحية التي تستهدفها مبادرة تعزيز المواطنة، مؤكدًا أن مشكلة الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجهه الدولة وتعوق مسيرة التنمية بها.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعدد من نواب مركز المنيا، لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات الصرف الصحي ومياه الشرب، والصحة والتعليم، والتضامن، والتموين.



وأوضح ، أنه تم إطلاق برنامج "تعزيز المواطنة "والذي تم تدشين نسختين منه ، تم تنفيذ النسخة الاولى في 44 قرية ، ويجري حاليا تنفيذ البرنامج في نسخته الثانية في 44 قرية جديدة ، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.



بحث قاسم ، مع النواب، ملف مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوجيه بسرعة العمل بالمشروعات التي قاربت على الانتهاء وفق الجدول الزمنى المحدد لها، وكذلك ورفع كفاءة المستشفيات، وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات الجاري العمل بها، مشددًا على الاستمرار في حملات التفتيش المفاجئة لضمان حسن سير العمل بالمنظومة الصحية وتوفير الكوادر الطبية للمستشفيات التي يوجد بها عجز.



وأشار إلي أنه حريص على الاستماع لآراء ومقترحات النواب، ووضع آليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات، والقضايا التي تعانيها المحافظة.



وأكد محافظ المنيا أن الدولة تسعى جاهدة لمواجهه كافة أشكال الفساد، والحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها، وردع كل من تسول له نفسه بالتعدي عليها ومساعدة الجادين في عملية تقنين الأراضي وتذليل كافة العقبات أمامهم.

