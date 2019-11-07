Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عرض أزياء وبازار خيري لدعم أنشطة نادي سرايات المعادي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:01 م
الدكتور شريف والي
الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية
Advertisements
أمانى نوار
أقام نادى سرايات المعادى برئاسة عزت فكري ومؤسسة النادي آمال نامق، عرض أزياء لمصممة الأزياء المعروفة نبيلة الحكيم تبرعًا لمشاريع النادي الخيرية ومنها فصول محو الأمية ومستشفى مبرة المعادي والمرأة المعيلة وتبني مدرسة دجلة للأيتام وغيرها الكثير.

جاء ذلك في حضور الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451 والوزيرة ميرفت التلاوي الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة .

يأتي عرض الأزياء في سياق مجموعة الأهداف الخيرية والأنشطة الإجتماعية التي يسعى روتاري مصر إلى تحقيقها، حيث تخصص العوائد المالية لهذا الحفل للإنفاق على الأنشطة والفعاليات الخيرية التي تنظمها الأندية الروتارية في مختلف المحافظات المصرية، كما شهد الحفل إقامة بازار خيري لتوجيه دخله أيضًا لدعم أنشطة النادي المختلفة.

جدير بالذكر، أن الأندية الروتارية تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 تسعى لمساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة وتنظيم القوافل التي تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين لا سيما من الفئات الأكثر احتياجًا وفي المناطق الأشد فقرًا ، وتتزامن الأنشطة الروتارية هذا العام والاحتفال بمرور 90 عامًا على انطلاق الأنشطة الروتارية في مختلف ربوع المحافظات المصرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتاري ونادي الجزيرة يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ عدة أنشطة

روتاري هليوبوليس شرق يطلق مبادرة لنظافة النيل

فاروق الباز وشريف والي وعمرو جزارين يفتتحون معرض مصرية بالجزيرة لدعم المشروعات الصغيرة

ترشيحاتنا

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

بشرى سارة لـ محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

عميد معهد القلب السابق: أعراض تسبق موت الفجأة أولها المغص‎

بسبب صورة.. منع طيار صيني من القيادة مدى الحياة

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز