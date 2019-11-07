عرض أزياء وبازار خيري لدعم أنشطة نادي سرايات المعادي

أقام نادى سرايات المعادى برئاسة عزت فكري ومؤسسة النادي آمال نامق، عرض أزياء لمصممة الأزياء المعروفة نبيلة الحكيم تبرعًا لمشاريع النادي الخيرية ومنها فصول محو الأمية ومستشفى مبرة المعادي والمرأة المعيلة وتبني مدرسة دجلة للأيتام وغيرها الكثير.





جاء ذلك في حضور الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451 والوزيرة ميرفت التلاوي الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة .





يأتي عرض الأزياء في سياق مجموعة الأهداف الخيرية والأنشطة الإجتماعية التي يسعى روتاري مصر إلى تحقيقها، حيث تخصص العوائد المالية لهذا الحفل للإنفاق على الأنشطة والفعاليات الخيرية التي تنظمها الأندية الروتارية في مختلف المحافظات المصرية، كما شهد الحفل إقامة بازار خيري لتوجيه دخله أيضًا لدعم أنشطة النادي المختلفة.



