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حوادث

ضبط عاطلين كونا تشكيلا لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:00 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية للراغبين نظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بقيام شخصين (لديهما معلومات جنائية مسجلة، ومقيمان بالإسكندرية وكفرالشيخ) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب جرائم تزوير الأختام والمحررات الرسمية واصطناع مؤهلات دراسية جامعية واستقطاب راغبي الحصول على تلك المؤهلات لاستخراج بطاقات رقم قومي مُثبت بها المؤهلات المزورة نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.. وبحوزتهما 14 خاتم شعار الجمهورية "مزورين" تقرأ بصمتهم لبعض الجهات الحكومية، وطابعة ليزر ألوان، وجهاز ماسح ضوئي، و2 جهاز كمبيوتر، وكمية من الأدوات والمستندات والإستمارات المستخدمة في عملية التزوير، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأضافا بأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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