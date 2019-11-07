محافظ السويس يتابع سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بزيارة الي معهد الريان الابتدائي الأزهري ومعهد ذو النورين الابتدائي النموذجي بمدينة العبور بحى الأربعين لتفقد أعمال التطوير التي تمت بالمعهدين في إطار الاهتمام الكبير بتطوير المعاهد الأزهرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





وأثناء الزيارة تفقد المحافظ عددا من الفصول الدراسية ومعامل الكمبيوتر لمتابعة سير العملية التعليمية للمراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية بداية من رياض الأطفال والمراحل الأخرى .





وأثنى المحافظ على التطوير الذي تم بالمباني والاهتمام الكبير بالعملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية مؤكدا على اهمية تغيير المفاهيم لدى الشباب والدور الحقيقي للأزهر الشريف في حياتنا والذي يعد نبراسا لنا في جميع المجالات والتأكيد على وسطية الدين الاسلامي.





يأتي هذا الافتتاح بمناسبة احتفالات السويس بانتصارات 24 أكتوبر 1973 وذكرى المولد النبوي الشريف.



