ضبط 2 من مروجي المخدرات بالإسكندرية بحوزتهما 70 طربة حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكنتدرية من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش.



وردت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (69 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).



كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط آخر (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.