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أخبار البلد

وزيرة السياحة تزور معرض آثار الملك توت عنخ أمون

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:57 م
معرض آثار الملك توت
معرض آثار الملك "توت عنخ أمون
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محمد الاسكندرانى
زارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة معرض الآثار المصرية المؤقت الذي يقام بقاعة ساتشي بلندن تحت عنوان "توت عنخ آمون ... كنوز الفرعون الذهبي" وذلك في محطته الثالثة والذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الآثار يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى أوائل شهر مايو المقبل.

وقد جاءت زيارة الوزيرة للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 “World Travel Market” التي استمرت خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر الحالي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن هذا المعرض يساهم في الترويج للمتحف المصري الكبير ويشجع زائريه إلى زيارة مصر العام القادم لمشاهدة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون والتي ستُعرض في المتحف، مؤكدة علي أن هذا المعرض يعزز من جهود الدولة في الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت إن وزارة السياحة حرصت فى تصميم الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام على تخصيص جزء عن الملك "توت عنخ آمون" تزامنا مع اقامة هذا المعرض، يقدم صورا للملك الشاب ويستخدم تقنية "الهولوجرام" لعرض جانب من مقتنياته.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود التي تبذلها وزارة الآثار لإقامة المعارض الخارجية للآثار المصرية، مؤكدة على أهمية هذه المعارض التي تعد خير سفير لمصر وللترويج لها سياحيا حيث أنها تقدم لروادها لمحة للكنوز التي تنتظرهم عند زيارتهم لمصر، والتي ليس لها مثيل في العالم.

وأشارت الوزيرة الى التعاون المستمر مع وزارة الاثار في العديد من المجالات، منها المشاركة في إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الثقافية والأثرية الهامة مثل الاحتفال بيوم التراث العالمي، والاحتفال بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل، بالإضافة إلى المشاركة فى الإعلان عن الاكتشافات الأثرية فى المحافظات المختلفة منها المنيا والأقصر.

وأوضحت الوزيرة أن معرض آثار توت عنخ آمون سيخلق الشغف لدى السائحين لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه في ٢٠٢٠، لمشاهدة المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون الذي طالما كان مصدرا لجذب الزائرين من مختلف الأعمار من كل أنحاء العالم.

وأشارت الى أن الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 هو أحد عناصر الحملة الترويجية لوزارة السياحة، وأن الوزارة تحرص على تخصيص جزء بالأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض السياحية الدولية للترويج للمتحف المصري الكبير ومنها بورصة لندن الدولية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد شاركت من قبل في حضور افتتاح المعرض المؤقت لآثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي" الذي اُقيم في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس خلال الفترة من 24 مارس 2018 وحتى يناير 2019، كما شاركت أيضا في افتتاح معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة" والذي أقيم في إمارة موناكو في الفترة من 7 يوليو إلى 9 سبتمبر2018.

جدير بالذكر أن المعرض المؤقت لآثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي" يعرض خلال جولته بعدد من دول العالم جانب من كنوز الملك توت عنخ آمون وذلك قبل عرضها فى مكان عرضها الدائم مع المجموعة الكاملة للفرعون الذهبي لأول مرة بالمتحف المصرى الكبير والذى سيتم افتتاحه العام القادم حيث اُقيم المعرض بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في محطته الأولي خلال الفترة من 24 مارس 2018 وحتى يناير 2019، كما أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس فى محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون" خلال الفترة من مارس الماضي وحتى 15 سبتمبر الماضي.
وزيرة السياحة تزور معرض آثار الملك توت عنخ أمون
وزيرة السياحة تزور معرض آثار الملك توت عنخ أمون
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