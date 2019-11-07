في طريقها لـ أسوان.. شاهد أحدث صورة لـ ساندي بميكب لايت

شاركت المطربة ساندي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بميكب لايت مناسب لبشرتها.



وظهرت ساندي ترتدي سويت شيرت أسود أنيق، واعتمدت على تسريحة شعر بشيطة، حيث تركت شعرها منسدلاً بطريقة جذابة ومناسبة لها.



ومن الناحية الجمالية وضعت ساندي، ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والأيشادو، بجانب اختيارها أحمر شفاه باللون البينك.



وعلقت ساندي على الصورة قائلة "صباح الخير للجميع الذهاب إلى أسوان لحضور حفل زفاف أتمنى لي الحظ"، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.