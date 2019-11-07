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تعليم

شدد على أهمية الاختبارات الإلكترونية.. نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الميدتيرم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:41 م
نائب رئيس جامعة المنصورة
نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الميدتيرم
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همت الحسينى
تفقد الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الميدتيرم لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بنظام الاختبار الإلكتروني لمادة الصيدلة الإكلينيكية، وذلك بقاعة الاختبارات الإلكترونية بالكلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة. 

ويؤدي نحو 150 طالبًا وطالبة من طلاب الكلية الاختبار بنظام الاختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب في حوالي 20 دقيقة بعد إدخال بياناتهم، تحت إشراف مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، وحدة التعليم الإلكتروني.

وأشار الدكتور محمد عطية إلى أهمية الاختبارات الالكترونية لأنها بمثابة خطوة جيدة على طريق التحول الرقمي، والذي بدأته الجامعة منذ فترة طويلة. 

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة قد قامت بتجهيز قاعة نادى تكنولوجيا المعلومات بالكلية، والتي تتسع لـ 240 جهاز حاسب آلي متصل بالانترنت، حيث إن القاعة مجهزة لأعمال التنسيق الإلكتروني والاختبارات.
شدد على أهمية الاختبارات الإلكترونية.. نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الميدتيرم
شدد على أهمية الاختبارات الإلكترونية.. نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الميدتيرم
شدد على أهمية الاختبارات الإلكترونية.. نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الميدتيرم
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