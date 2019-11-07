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تفاصيل تحول الطفل حسين ممدوح إلى أصغر مخرج للرسوم المتحركة.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:12 م
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
قال ممدوح حسن، والد حسين ممدوح، أصغر مخرج للرسوم المتحركة، إنه اكتشف موهبة نجله منذ صغره، مشيرا إلى أن جميع أبنائه الثلاثة من ضمنهم حسين لديهم موهبة الرسم.

وأضاف "ممدوح حسن" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن من خلال عمله بوزارة الثقافة كان يتابع مسابقات الرسم، موضحا أنه كان يجعل أبنائه يشاركون بها، لافتا إلى أن نجله حسين كان يفكر أنه غير موهوب لعدم فوزه بأي من تلك المسابقات، ولكن الحقيقة أن رسمه واقعى أكثر من خيالى.

وأشار ممدوح حسن إلى أن نجله حسين بدأ فى إحتراف الرسم وهو فى عمر ال11 عام، مضيفا إلى أنه بدأ بالإهتمام بموهبته بالرسم من سن التسعة أعوام، حيث بدأ بحب الإخراج من خلال حبه للعبة.

وأوضح ممدوح حسن أنه بدأ بدعم حسين من خلال أخذ فكرة اللوحات المرسومة وعمل منها فيلم أنيميشن، مشيرا إلى أنه صاحب فكرة إعلان إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه بالمصادفة قامت منظمة بالمهرجان القومى للسينما المصرية بمشاهدة أعمال حسين ممدوح وطلبت مشاركته بالمهرجان.
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