مُهلة حتى منتصف نوفمبر للانتهاء من مشروع الإسكان المتميز في أسوان

عقد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم مع اللواء أحمد راضى مساعد وزير الأوقاف والدكتور شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية للاستثمارات ( المحمودية ) من أجل إيجاد حلول عاجلة وجذرية للإسراع بإنهاء أعمال التشطيب والترفيق فى المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز الذى يضم 3 آلاف وحدة سكنية .



جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى الإسكان والكهرباء والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان .



وخلال الإجتماع أعطى اللواء أحمد إبراهيم مهلة للشركة المنفذة لمشروع الإسكان المميز حتى منتصف نوفمبر الحالى للإنتهاء من الأعمال المطلوبة لسرعة تسليم الشقق للحاجزين فى المشروع وإلا سيتم رفع تقرير واف يتضمن أسباب تأخير تسليم هذه الشقق ومقايسات هذه الأعمال للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأيضًا لوزيرى الأوقاف والتنمية المحلية وخاصة أنه صدرت توجيهات من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء زيارته للمشروع فى يناير من العام الحالى بإنهاء جميع الأعمال من تشطيبات وبنية أساسية فى 13 عمارة كمرحلة أولى وذلك من ضمن 36 عمارة تقوم بتنفيذها الشركة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.



و شدد اللواء أحمد إبراهيم على أنه فى حالة عدم إلتزام الشركة المنفذة سيتم وقف مستحقاتها المالية وسحب المشروع الإسكانى منها وإسناده لشركة أخرى لسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة ، كما سيتم التواصل مع مسئولى وزارة الكهرباء للإلتزام بإنشاء محطة محولات كهرباء لعمارات الإسكان المميز على مساحة 22 ألف و 500 متر مربع وبطاقة 50 ميجا فولت .



وفى نفس الوقت تم تكليف مدير قطاع كهرباء أسوان بإعداد مقايسة للحل البديل والعاجل لإدخال الكهرباء للمشروع من خلال تركيب لوحة توزيع بعد مد كابلات أرضية من أقرب محطة محولات .



وكلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء الأعمال الجارية لإدخال خدمة الصرف الصحى لعمارات الإسكان المميز فى موعد أقصاه أول ديسمبر القادم والتى تشمل محطة الرفع بجوار معسكر العقاد للشباب والتى ستكون بطاقة ألف م3 / يوميًا ، بجانب تركيب خط الطرد الرئيسى بطول 6 كم وبقطر 700 مللى والذى يربط محطة الرفع بمحطة 13 بالشلال .