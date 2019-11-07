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أخبار العالم

عشرات ملايين الدولارات.. الشاباك يكشف تمويلات إيران للضفة وغزة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:19 م
الشاباك يكشف تمويلات
الشاباك يكشف تمويلات إيران للضفة وغزة
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سمر صالح
زعم جهاز الشاباك الاسرائيلي انه صادر اموالا يقوم اشخاص يعملون بالصرافة بنقلها من ايران للضفة الغربية وقطاع غزة والتي تقدر بـ عشرات ملايين الدولارات.

واضاف الشاباك في بيان نشرته المواقع العبرية انه وخلال الفترة الأخيرة، جرى متابعة صرافي الأموال الذين اتبعوا طرقا لايصال الاموال الّتي يأتي معظمها من إيران، عن طريق حزب الله في لبنان، ومن هناك إلى غزة.

ووفقا لزعم الشاباك فانه وبعد تلك العملية يتم تهريب جزء من هذه الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية أو عبر تحويل مخفي عن طريق البنك، في حال لم تقبض عليه إسرائيل حيث يتم استخدام هذه الأموال لتمويل اعمال خيرية، مثل الصدقة أو التعليم، في الضفة الغربية ومنها تصل الى اشخاص كي ينفذوا عمليات في الضفة الغربية.

وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "اتحدث عن عشرات ملايين الدولارات حيث تختار حماس اساليب مختلفة لايصال الاموال للنشطاء والتي يجري متابعتها من قبلنا".
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