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تعليم

في مجال مصايد الأسماك.. بروتوكول تعاون ببن جامعة أسوان وأفيرو البرتغالية ..صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:53 م
بروتوكول تعاون ببن
بروتوكول تعاون ببن جامعة أسوان وأفيرو البرتغالية
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان جنى ثمار ما تشهده من سلسلة غير مسبوقة من توطيد العلاقات الدولية والمحلية خلال الفترة الحالية ولاسيما فى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لتصل الجامعة إلى العالمية بشكل ملحوظ .

وفى هذا الصدد رصدت "صدى البلد " قيام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، وبرفقه الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بالجامعة بزيارة جامعة أفيرو البرتغالية لتدشين بروتوكول تعاون فى مجال تطوير مصايد الأسماك بتمويل بلغ نحو نصف مليون يورو.

وقد حضر توقيع البروتوكول، عمرو شكرى قنصل مصر فى البرتغال وعمداء كليات العلوم الطبيعية وعلوم البحر ومصايد الأسماك والآداب بأسوان، والدكتور أرتور سويفا من جامعة افيرو.

وتناول اللقاء دعم بداية القيد والتسجيل فى درجة الماجستير المشترك فى تخصص اللغة البرتغالية وآدابها، واتفق الجانب المصرى والجانب البرتغالى على خطة إنشاء مجموعات بحثية مشتركة فى مجالات علوم البيئة واللغة البرتغالية وآدابها، دعما للتعاون العلمى والبحثى والثقافى بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية.
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