انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها.. صور

انطلقت اليوم الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها حيث بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء، على أن تتم عمليات الفرز وإعلان النتائج.



ويخوض الانتخابات 821 طالبا وطالبة في 4 كليات وهى التربية النوعية والفنون التطبيقية والتجارة والأداب، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في 11 كلية أخرى.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على حسن سير العملية الانتخابية، وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.



وأشار السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عارف سيلمان عميد كلية الهندسة ببنها وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعضو من ادارة " I.T " بادارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية الكترونيا وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.



كما تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غيرالمرشحين.



من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الإنتخابات الطلابيه بجميع كليات الجامعة في نزاهة وبشفافيه كاملة.



وأشار المغربى إلى حرص الجامعه أن تجري الانتخابات الطلابيه في حيادية كاملة ودون اى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات

