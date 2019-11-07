Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:35 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
انطلقت اليوم الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها حيث بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء، على أن تتم عمليات الفرز وإعلان النتائج.

ويخوض الانتخابات 821 طالبا وطالبة في 4 كليات وهى التربية النوعية والفنون التطبيقية والتجارة والأداب، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في 11 كلية أخرى.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على حسن سير العملية الانتخابية، وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.

وأشار السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عارف سيلمان عميد كلية الهندسة ببنها وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعضو من ادارة " I.T " بادارة الجامعة للقيام بإدخال كافة بيانات العملية الانتخابية الكترونيا وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.

كما تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غيرالمرشحين.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الإنتخابات الطلابيه بجميع كليات الجامعة في نزاهة وبشفافيه كاملة.

وأشار المغربى إلى حرص الجامعه أن تجري الانتخابات الطلابيه في حيادية كاملة ودون اى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها.. صور
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها.. صور
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها.. صور
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها.. صور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. خالد الجندي يكشف عن عمل يقي من موت الفجأة

واجع قلبي من واحنا صغيرين .. ناهد السباعي لـ هيثم أحمد زكي: يا ريتني فضلت قاعدة معاك

اهم الاخبار | جثمان هيثم أحمد زكي يواجه مأساة أخيرة قبل دفنه.. رسائل السيسي في المولد النبوي.. ومستجدات أزمة سد النهضة

هيثم أحمد زكي مطلوب على جوجل

حياة درامية للعائلة.. إسعاد يونس تنشر صورة تجمع لـ هيثم أحمد زكي ووالديه

اخبار الفن.. وفاة الفنان هيثم زكى.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياته.. وعودة شريهان بعد غياب 30 عاما.. وموقف محرج لأصالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز