اهم الاخبار | جثمان هيثم أحمد زكي يواجه مأساة أخيرة قبل دفنه.. رسائل السيسي في المولد النبوي.. ومستجدات أزمة سد النهضة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة ، خلال الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي :





التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة



في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عامًا؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية..للمزيد اضغط هنا

مشرحة زينهم ترفض تسليم جثمان الفنان هيثم أحمد زكي.. تفاصيل



قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن مشرحة زينهم رفضت تسليم جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلا لأحد أفراد أسرته.. للمزيد اضغط هنا

الكل زاهد في منصب الرئيس .. أهم 15 رسالة من السيسي في احتفالية المولد النبوي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي ، العديد من الرسائل المتعلقة للمزيد اضغط هنا



حصاد الجولة الرابعة بدوري الأبطال.. تألق صلاح وغضب رونالدو.. وريمونتادا لتشيلسي وانتفاضة ريال مدريد.. فيديو ي واحدة من أجمل جولات دوري أبطال أوروبا، شهد الأسبوع الرابع من مسابقة دوري أبطال أوروبا، العديد الأحداث المثيرة..للمزيد اضغط هنا

600 جنيه بدل صعود منبر.. كل ما تريد معرفته عن زيادة مرتبات أئمة المساجد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، بتوضيح ما تم من زيادة في مرتبات الأئمة..للمزيد اضغط هنا

الإمام الأكبر: نعكف حاليًا على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني



قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر عاكف حاليًا على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني..للمزيد اضغط هنا



شيخ الأزهر: لدينا ثقة في حكمة السيسي وعزمه الحفاظ على الوطن.. فيديو



أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر طوال مسيرته التي دامت لأكثر من 1000 عام كان منهجه يعتمد على كتاب الله وسنته دفاعا عن تاريخ الأمة العربية والوطن..لألمزيد اضغط هنا

رد فعل حسام البدري على إصابة كوكا واستبعاده من معسكر منتخب مصر



رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء اي مهاجم بديل للمحترف احمد حسن كوكا..للمزيد اضغط هنا

شاهد.. خطيبة هيثم احمد زكي تغلق حسابات السوشيال ميديا بعد وفاته



انجى سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد سلامة جميع حسابتها الشخصية عبر السوشيال ميديا بعد إعلان وفاته الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما..للمزيد اضغط هنا أغلقتإعلان

أهل الدين أولى يتكلموا..السيسي يوجه بعقد جلسة نقاش عن الشأن العام.. فيديو

