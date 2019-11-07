اتحاد الفلاحين يكشف أضرار نواة المكنسة على محصول القمح

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن نواة المكنسة التى تحذر منها وزارة الزراعة تصيب محصول القمح في الوجه البحرى .



وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن نواة المكنسة إذا أصابت القمح تسبب له الأضرار وتوقف نموه لفترة مما يحتاج إلى وقت أطول من أجل حصاده ؛ حيثُ أنه يتم زراعته من شهر نوفمبر وحتى شهر مايو .



وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن نواة المكنسة لاتصيب أى محصول سوى القمح فقط ، ونركز اهتمامنا عليه حيثُ أنه من المحاصيل الاستراتيجية .



وناشد جميع المزارعين بضرورة تسميد النباتات إذا أصابته نواة المكنسة لتعويض طول مدة زراعته وتجنب إصابته بالأمراض.



وكانت حذرت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعى جموع الفلاحين من تكون نوه “المكنسة” التي ستتشكل وتضرب محافظات شمال الدلتا التي ستصل إلى مصر في الفترة من منتصف نوفمبر حتى 20 نوفمبر.

