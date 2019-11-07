النصر يجهز منتخب زامبيا لبطولة الأمم الإفريقية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة سيد عيد المدير الفني، مباراة ودية اليوم في الثانية والنصف عصرا بمواجهة منتخب زامبيا تحت 23 سنة الذي يستعد لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مصر 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.



ويستضيف نادي النصر تدريبات المنتخب الزامبي والذي يستعد لمواجهة جنوب افريقيا يوم السبت ضمن المجموعة الثانية التي تضم فرق جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار .



كما يستعد النصر لمواجهة بتروجيت يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني.