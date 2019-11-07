المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم أعمال مؤتمر الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان الإفريقية المؤتمر الثاني عشر للشبكة الإفريقية يومي 6 و 5 نوفمبر 2019 بالقاهرة وموضوعه "الإتفاق العالمي من أجل هجرة آمنه ومنظمة ومنتظمة " رؤية المؤسسات الوطنيه الافريقية لحقوق الإنسان، والفرص، والتحديات المشتركة في تنفيذه ".



وأصدر المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس 6 نوفمبر 2019 "بيان القاهره " حيث أشار فيه إلي المؤتمر وأنه تم افتتاجه رسميًا بواسطة السيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، والسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية .



وتضمن البيان أنه أكثر من مئة وثمانون شخصًا شاركوا في المؤتمر يضمون رؤساء وممثلي المؤسسة الوطنيه لحقوق الإنسان أعضاء في الشبكة الإفريقية وممثلي كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخبراء دوليين وإقليميين في مجال الهجرة، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية دولية وإقليمية ، والمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ، وشركاء التنمية ومن بينهم هيئة التعاون الدولي الألمانية ، ووكالة التعاون الدولي الأسبانية والوزارات والأجهزة الحكومية والقضائية في مصر وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في مصر وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.



ويتضمن البيان ثلاثة وعشرين فقره في الديباجه وأربعه وعشرين فقره عامة . ويتضمن البيان مجموعة من التوصيات تتعلق بثلاث محاور .



المحور الأول يتعلق بالتعزيز ، والمحور الثاني بالحماية، والمحور الثالث يتعلق بالتعاون والشركات، ومن بين هذه التوصيات :



- القيام بأنشطة للتوعية من أجل تقليل العوامل المعاكسة والعوامل الهيكلية التي تدفع المواطنين لترك أوطانهم الأصلية.



- التعاون مع سلطات الدولة والأطراف المعنيه الأخرى.



- إجراء البحوث حول الهجرة وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتصنيفها.



- القيام بعمليات الرصد وإعداد التقارير علي المستويين الوطني والدولي حول وضع حقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والمراجعة الدورية الشاملة .



- تعزيز علاقات التقارير بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الافريقية والمنظمات الدوليه، ومن بينها "التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمنظمة الدولية للهجرة ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.