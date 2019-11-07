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فن

بصور مع والده.. أشرف عبدالباقي ينعي هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:21 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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قسم الفن
نعى الفنان أشرف عبدالباقي زميله الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عامًا.

ونشر أشرف عبدالباقي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عدة صور للفنان الراحل هيثم أحمد زكي ووالده النجم الراحل احمد زكي وعلق عليها قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته."

يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية، وحدد موعد الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
بصور مع والده.. أشرف عبدالباقي ينعي هيثم أحمد زكي
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