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ثقافة

أمسية فنية لأعمال الموسيقار محمد الموجي في مكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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طارق موسى
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية فنية لأعمال الموسيقار محمد الموجى، بالتعاون مع جمعية تنمية خدمات حى الزمالك، وذلك أمس الأربعاء، بمقر المكتبة بالزمالك تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من أعمال الموسيقار محمد الموجى، منها أغنية رمش عينه لمحرم فؤاد، الحلو ليه تقلان أوى لصباح، صفينى مرة وكامل الأوصاف للعندليب عبد الحليم حافظ، أما براوة لنجاة، الرضا والنور وللصبر حدود لكوكب الشرق أم كلثوم.

حضر الأمسية، كل من، توفيقة توفيق رئيس الجمعية، والمهندس شكرى بطرس المشرف على النشاط الثقافى بالجمعية، الدكتور عاطف عبد الحميد أستاذ العود والعميد السابق لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، والدكتور رامى كمال أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
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