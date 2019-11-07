ضبط مركزين للتجميل غير مرخصين وأدوية مهربة بديرب نجم

أكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة لإحكام الرقابة عليها .



والتأكد من حصولها علي التراخيص اللازمة وصلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي من أبناء المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين بالمحافظة قاموا بشن حملة تفتيشية ورقابية مشتركة على مراكز التجميل غير المرخصة بمدينة ديرب نجم وذلك نظرا لورود معلومات تفيد بقيام بعض المراكز غير المرخصة بإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص بالإضافة إلى إستخدام أدوية و مستلزمات طبية مهربة وبدون فواتير بتلك العمليات بالإضافة لبيع وترويج بعض الأدوية للمواطنين بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المرضي للخطر .



وأشار "مسعود" إلي أن الحملة قامت بمداهمة مركزين للتجميل يعملان بدون ترخيص وتم ضبط وتحريز ٦٣٠ (قرصا / عبوة / وحدة / زجاجة) لأدوية ومستلزمات مخالفة ، وأخرى مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير وذلك فى مكان غير مرخص بالإضافة إلى ضبط أدوية بدون فواتير فى مكان غير مصرح له بيع و تداول الأدوية.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأرقام (١٩٨٤٢ ،١٩٨٤٣) لسنة ٢٠١٩ جنح ديرب نجم.