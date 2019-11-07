سلطان يجتمع باللجنة الطبية للاتفاق على آلية العمل ببطولة افريقيا تحت 23

اجتمع الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية، ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في مصر من 8 إلى 32 نوفمبر، مع مجموعة من اﻷطباء العاملين بالبطولة، لوضع الرتوش الأخيرة والاتفاق على الية العمل قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة غدًا.



وشدّد محمد سلطان على اﻷطباء ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية، وبذل أقصى جهد أثناء المباريات وعدم التهاون في إجراء اﻹسعافات الأولية في حال تعرض أي لاعب للإصابة إذا احتاج الجهاز الطبى للمنتخب تدخل الفرق الطبية.



كما شدّد سلطان، على الأطباء التركيز مع الجماهير ايضا، وخاصة فى مباريات المنتخب المصري التي تستحوذ على أكبر عدد من الجماهير.



وتقام مباراة الافتتاح غدًا بين المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالى ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب مالي والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.



وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.