Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلطان يجتمع باللجنة الطبية للاتفاق على آلية العمل ببطولة افريقيا تحت 23

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
اجتمع الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية، ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في مصر من 8 إلى 32 نوفمبر، مع مجموعة من اﻷطباء العاملين بالبطولة، لوضع الرتوش الأخيرة والاتفاق على الية العمل قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة غدًا.

وشدّد محمد سلطان على اﻷطباء ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية، وبذل أقصى جهد أثناء المباريات وعدم التهاون في إجراء اﻹسعافات الأولية في حال تعرض أي لاعب للإصابة إذا احتاج الجهاز الطبى للمنتخب تدخل الفرق الطبية.

كما شدّد سلطان، على الأطباء التركيز مع الجماهير ايضا، وخاصة فى مباريات المنتخب المصري التي تستحوذ على أكبر عدد من الجماهير.

وتقام مباراة الافتتاح غدًا بين المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالى ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب مالي والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.

وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة المنتخبات الأوليمبية تحدد وديات مصر استعدادا لـ أمم أفريقيا

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

تضم مالي والكاميرون وغانا... منتخب مصر في مجموعة نارية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية

تعرف على مواعيد جميع مباريات كأس الأمم الافريقية للشباب

بالجنيه والدولار .. أسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

خريطة ملاعب تدريب منتخبات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

ترشيحاتنا

الاوقاف تزف البشرى.. زيادة مرتبات الائمة من 600 لـ 1000 جنيه والتطبيق أول ديسمبر..فيديو

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

عميد معهد القلب السابق: أعراض تسبق موت الفجأة أولها المغص‎

بعد وفاة هيثم أحمد ذكي.. احترسوا أدوية التخسيس تسبب هبوط الدورة الدموية

الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع هذا اللاعب في الميركاتو الشتوي

15 طائرة كويتية خاصة تتوجه للسعودية.. ماذا يحدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز