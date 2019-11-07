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تعليم

إقبال ضعيف على لجان الانتخابات الطلابية في حقوق القاهرة .. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:22 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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نهلة الشربيني
شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الخميس، غياب معظم الطلاب الناخبين بجميع الفرق في الانتخابات الطلابية، حيث استقبلت اللجان أعدادا ضئيلة من الطلاب منذ الصباح. 

وبدأت اليوم انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة القاهرة، حيث يشهد اليوم ذاته الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا، حيث تعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ونائبه على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد يوم 13 نوفمبر.
إقبال ضعيف على لجان الانتخابات الطلابية في حقوق القاهرة .. صور
إقبال ضعيف على لجان الانتخابات الطلابية في حقوق القاهرة .. صور
إقبال ضعيف على لجان الانتخابات الطلابية في حقوق القاهرة .. صور
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