إقبال ضعيف على لجان الانتخابات الطلابية في حقوق القاهرة .. صور

شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الخميس، غياب معظم الطلاب الناخبين بجميع الفرق في الانتخابات الطلابية، حيث استقبلت اللجان أعدادا ضئيلة من الطلاب منذ الصباح.





وبدأت اليوم انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة القاهرة، حيث يشهد اليوم ذاته الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.



