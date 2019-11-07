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منوعات

مايكرسوفت تطور تقنية مذهلة لحفظ وتخزين البيانات على الزجاج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:38 م
Microsoft
Microsoft
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شيماء عبد المنعم
قامت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، بتغيير مفهوم تخزين البيانات المتعارف عليه حاليًا، من خلال استعراض تقنية فريدة يمكنها تطويرها لحفظ وتخزين البيانات على الزجاج، وفقا لما ذكره موقه "ذا فيرج" التقني.

وقد تعاونت الشركة العملاقة لأثبات كفاءة التقنية الجديدة، من خلال التعاون من عملاق الإنتاج الترفيهي "وارنر برذرز" لتخزين نسخة أصلية لفيلم "سوبرمان" الذي تم إنتاجه عام 1978، على قطعة زجاج لا يتجاوز سمكها 2 مليمتر وطولها 7 سم تقريبًا.

وتبذل مايكروسوفت جهودها باستخدام المزيد من الأبحاث لتطوير تقنية التخزين على الزجاج الجديدة، وهي جزء من استثمار كبير من للشركة لتطوير التقنية التي تم بناؤها لمستقبل منصتها Azure.

وتستخدم Microsoft زجاج الكوارتز العادي في تلك التقنية، حيث تمتاز الرقاقة الزجاجية بأنها يصعب تدميرها، إذ صممت لتحمل أصعب الظروف، حيث تم وضعها داخل فرن ومايكروويف وأيضًا غليها في الماء وخدشها بأدوات حادة، وقد صممت زجاجة مايكروسوفت ضمن مشروع "سيليكا" الذي يهدف إلى إيجاد طرق مبتكرة لتخزين البيانات لفترات طويلة وبتكلفة منخفضة.

وتعتمد تقنية مايكروسوفت الجديدة على استعمال أشعة "ليزر الفيمتو ثانية"، لترميز البيانات إلى فوكسل "voxels"، وهي عبارة عن بيانات مجسمة محفورة بدقة على الرقاقة الزجاجية، ويمكن قراءتها لاحقا باستخدام خوارزميات ي الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن "مايكروسوفت" أعلنت عن رقاقة التخزين الزجاجية من خلال مؤتمرها "Ignite"، وأن الرقاقة الواحدة يمكنها أن تضم أكثر من مئة طبقة من البيانات المجسمة "الفوكسل".
مايكرسوفت تطور تقنية مذهلة لحفظ وتخزين البيانات على الزجاج
مايكرسوفت تطور تقنية مذهلة لحفظ وتخزين البيانات على الزجاج
مايكرسوفت تطور تقنية مذهلة لحفظ وتخزين البيانات على الزجاج
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