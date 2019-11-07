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تركي: الرئيس السيسي شخصية نادرة ومخلصة ويدرك أهمية تجديد الخطاب الديني.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الشيخ أحمد تركي مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية نادرة وهو مخلص فيما يقول ويعمل ويدرك جيدا التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات وخاصة المستوى الفكري.

وأضاف مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف أن الرئيس منذ سنوات يؤكد أهمية تجديد الخطاب الديني والمواجهة الفكرية والإيمانية للإرهاب مشيرا إلى أن الرئيس يعلم أن المواجهة الفكرية تتطلب إعداد إمام ورجل دين من طراز آخر لا يكتفي فقط بمسألة العلوم الشرعية والتدريس.

وتابع مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف لابد من أحداث تغيير في استراتيجية التدريب وتأهيل الإمام ورجل الدين حتى يكون على اطلاع بالتحديات التي تواجه الأمة المصرية وبالتالي يختار من التراث الإسلامي ما يتوافق مع التحديات التي نواجهها.

وأكد نحتاج لاستراتيجية وخطة شاملة تقوم على تغيير مسار الخطاب الديني من كونه خطاب شعائري إلى خطاب فكري وتنويري يشتبك مع الأفكار والتحديات بصورة مباشرة .
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