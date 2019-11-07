بعد زيادة رواتبهم.. برلماني: ننتظر من الأئمة دورًا كبيرًا في مواجهة الشائعات

قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المسجد من أهم مؤسسات التربية، وتحسين أحوال الأئمة المعيشية لهم عبر زيادة فى بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على الماجستير وألف جنيه للحاصلين على الدكتوراه، وبالرغم من أنها زيادة طفيفة إلا أنها إيجابية.





وتابع محمد الغول خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ان زيادة بدل الأئمة مهمة نتيجة الدور الكبير المنتظر منهم خلال الفترة الحالية والقادمة فى مواجهة كم الشائعات التى توجّه لمصر من الخارج، لافتًا إلى أن الشعب المصرى شعب مُتدين بطبعه وللأئمة فى المساجد قاعدة جماهيرية كبيرة ودورهم هنا المصداقية فى نشر صحيح الدين من خلال منابرهم.





وأضاف عضو لجنة حقوق الانسان، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الاوقاف والازهر الشريف والوزارات المعنية لعقد مؤتمر للحديث فى الشأن العام، دليل على اهمية رجال الدين فى الوقت الحالى لمواجهة الخطر الذى يحيط بمصر فكريا، لاسيما ان الشعب المصرى يتأثر بهم كثيرا.





يشار إلى ان وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، قد صرح بأنه تمت زيادة فى بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على الماجستير وألف جنيه للحاصلين على الدكتوراه ويطبق ذلك بإذن الله بداية من أول الشهر المقبل 1 ديسمبر 2019.



