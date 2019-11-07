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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ تنظيم داعش الصعيد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:23 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

وعاقبت كريم محمد علي موسى بالسجن المشدد 15 سنة، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها عى 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها التي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

وقضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 41 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و6 متهمين "حدث" بالسجن لمدة 5 سنوات وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب اليهم من تهم.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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