البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى مدن وقرى قنا‏

وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة قنا، ضمن خطة المجمع التوعوية في مواجهة بعض الظواهر السلبية والأفكار والمفاهيم الشاذة، حيث تضم القافلة ٢٣ واعظًا من مختلف مناطق الوعظ ينتشرون في مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن القافلة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، والتأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، وذلك من خلال برامج التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات والعائلات بالإضافة إلى الندوات والدروس التي تعقد بالمساجد.
أضاف الأمين العام أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، يستهدف خلاله أعضاء القافلة التركيز بشكل أكبر على فئة الشباب وإجراء حوارات مباشرة معهم في أغلب القضايا التي تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن القافلة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، والتأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، وذلك من خلال برامج التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات والعائلات بالإضافة إلى الندوات والدروس التي تعقد بالمساجد.
أضاف الأمين العام أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، يستهدف خلاله أعضاء القافلة التركيز بشكل أكبر على فئة الشباب وإجراء حوارات مباشرة معهم في أغلب القضايا التي تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.