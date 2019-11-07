البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى مدن وقرى قنا‏

وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة قنا، ضمن خطة المجمع ‏التوعوية في مواجهة بعض الظواهر السلبية والأفكار والمفاهيم الشاذة، حيث تضم القافلة ‏‏٢٣ واعظًا من مختلف مناطق الوعظ ينتشرون في مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار ‏توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية ‏في مختلف محافظات الجمهورية.‏



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن القافلة تستهدف تصحيح ‏المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، والتأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي ‏إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، وذلك من خلال برامج التواصل ‏الفعّال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات ‏والعائلات بالإضافة إلى الندوات والدروس التي تعقد بالمساجد‎.‎



أضاف الأمين العام أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، يستهدف خلاله أعضاء القافلة ‏التركيز بشكل أكبر على فئة الشباب وإجراء حوارات مباشرة معهم في أغلب القضايا التي ‏تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.‏