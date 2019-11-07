Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى مدن وقرى قنا‏

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:47 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
Advertisements
محمد شحتة
وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة قنا، ضمن خطة المجمع ‏التوعوية في مواجهة بعض الظواهر السلبية والأفكار والمفاهيم الشاذة، حيث تضم القافلة ‏‏٢٣ واعظًا من مختلف مناطق الوعظ ينتشرون في مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار ‏توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية ‏في مختلف محافظات الجمهورية.‏

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن القافلة تستهدف تصحيح ‏المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، والتأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي ‏إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، وذلك من خلال برامج التواصل ‏الفعّال مع جميع فئات المجتمع في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجمعيات ‏والعائلات بالإضافة إلى الندوات والدروس التي تعقد بالمساجد‎.‎

أضاف الأمين العام أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، يستهدف خلاله أعضاء القافلة ‏التركيز بشكل أكبر على فئة الشباب وإجراء حوارات مباشرة معهم في أغلب القضايا التي ‏تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.‏
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 64 واعظًا.. قوافل البحوث الإسلامية تختتم فعالياتها في 5 محافظات

البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى عدد من المحافظات

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا.. مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية إلى عدد من المحافظات.. ووفد ماليزي يشيد بجهود تأهيل الطلاب لنشر رسالة الإسلام السمحة

ترشيحاتنا

بعد رحيل هيثم أحمد زكي.. مصير فيلم كابوريا 2

15 طائرة كويتية خاصة تتوجه للسعودية.. ماذا يحدث

بشرى سارة لـ محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع والده أحمد زكي وأمه هالة فؤاد.. شاهد

سموحة يرفض عرضا ضخما لضم عمر صلاح

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان: الزعل يؤدي للموت المفاجئ

Advertisements

مشرحة زينهم ترفض تسليم جثمان الفنان هيثم احمد زكي.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة.. تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة.. الزمالك يحسم موقف كاسونجو

عميد معهد القلب السابق: أعراض تسبق موت الفجأة أولها المغص‎

شاهد.. لحظة وصول جثمان هيثم احمد زكى مسجد مصطفى محمود

المؤبد لملاك الشقق المفروشة في هذه الحالة.. مشروع قانون

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. داعية إسلامي يوضح سمات موت الفجأة

فيديوجراف| وداعا هيثم أحمد زكي| التفاصيل الكاملة لرحيل الفنان الشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز