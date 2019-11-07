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فن

فيديو نادر لـ الراحلة هالة فؤاد تكشف أسرارا في حياة هيثم أحمد زكي.. شاهد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:13 م
هيثم احمد زكي - هالة
هيثم احمد زكي - هالة فؤاد
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قسم الفن
كشفت الفنانة الراحلة هالة فؤاد فى لقاء نادر لها مع برنامج "يا تلفزيون يا"، تقديم فنان الكاريكاتير رمسيس، عن أسرار خاصة في حياة ابنها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي أثناء طفولته.

قالت هالة فؤاد أن ابنها هيثم أحمد زكى، نسخة مصغرة من والده، خاصة فى نظرة العين، مشيرة إلى أنه لديه القدرة على السهر لفترات طويلة جدًا.

وأضافت هالة فؤاد مؤكدة أن هيثم أحمد زكي لديه طقوس خاص فور استيقاظه من النوم، حيث انه يصحى من يريد على حسب مزاجه، وأحيانًا يسكب المياه على وجهى لكى يصحينى، لأنه يريد أن يوقظ كل من فى المنزل معه.

واختتمت هالة فؤاد موضحة أنها لا تذهب إلى أى مكان بدونه، قائلة "هيثم يأتى معى فى البلاتوه، حتى لو التصوير خارج مصر، لأنى لا أستطيع ان أنام دون ان آراه واطمأن عليه".

يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر وتم تشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.
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