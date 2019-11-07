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منوعات

أسد يعتلى سطح منزل يثير الذعر فى الرياض.. شاهد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:42 م
أسد (حيوان مفترس)
أسد (حيوان مفترس) - أرشيفية
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مـــــيـــــــــــــس رضــــــــــا
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو يظهر أسدا يعتلى سطح مبنى بجوار مدرسة فى الرياض.

وأثار المقطع حالة من فزع الأهالى خوفا من تعرض حياتهم وأبناءهم للخطر، وعبروا عن غضبهم واستياءهم من تربية الحيوانات المفترسة.

وطالب "المغردون"، بضرورة محاسبة صاحب الواقعة ومنع تربية تلك الحيوانات.

وقال مغرد: "المفترض يمنع بيعها بين عامة الناس“، وغرد عشق الصحراء: ”الله يستر على الطلاب. ثواني ويكون داخل المدرسة. هذا إهمال من راعيه. فيها أرواح".

وآخر يدعى: "الملاحظ تواجد هذه الحيونات بكثرة. من سمح لهم بدخولها الى المنازل. هذا خطر على المواطنين. تخويف ورعب لأصحاب المنازل المجاورة للحيوان المفترس. يستخدمونها أصحابها للهو والعب. وفي أي لحظة تكون مفترسة ماذا لو دخلت المدرسة سيحصل تدافع ومشاكل إحنا في غنى عنها".
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