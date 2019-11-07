أسد يعتلى سطح منزل يثير الذعر فى الرياض.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو يظهر أسدا يعتلى سطح مبنى بجوار مدرسة فى الرياض.





وأثار المقطع حالة من فزع الأهالى خوفا من تعرض حياتهم وأبناءهم للخطر، وعبروا عن غضبهم واستياءهم من تربية الحيوانات المفترسة.





وطالب "المغردون"، بضرورة محاسبة صاحب الواقعة ومنع تربية تلك الحيوانات.





وقال مغرد: "المفترض يمنع بيعها بين عامة الناس“، وغرد عشق الصحراء: ”الله يستر على الطلاب. ثواني ويكون داخل المدرسة. هذا إهمال من راعيه. فيها أرواح".



