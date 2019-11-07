احنا في غفلة والحياة أقوى دراما.. كلمات مؤثرة من الإعلاميين في وداع هيثم أحمد زكي

عن وفاة الراحل هيثم أحمد زكى:
رضوى الشربيني:
رضوى الشربيني:
عاش يتيمًا ومات وحيدًا
لميس الحديدى:
لميس الحديدى:
مات الشاب الصغير ولحق بوالديه
بسمة وهبة:
بسمة وهبة:
موتك آيه ياهيثم
رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.
وتسبب هذا الموت المفاجئ فى وجع الكثير من القلوب للمحيطين به ، ونعاه الكثير من الإعلاميين.
ويرصد التقرير الآتى ، نعى عدد من الإعلاميين للراحل بـ كلمات مؤثرة .
نشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى وهو صغير مع والدته الفنانة هالة فؤاد ومع والده الراحل الفنان أحمد زكى.
وعلقت على الفيديو قائلًة: "الحياة أقوي دراما.. يا وجع القلب".
كما نشرت على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وعلقت على الصورة قائلًة: "إبن الغالي راح يقابله، وداعا هيثم أحمد زكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة".
فيما نشرت الإعلامية أسما شريف منير على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وعلقت قائلًة: "اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليه أن ترحمه ولا تعذبه وأن تثبته عند السؤال".
كما نشرت الإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وعلقت قائلًة :" لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة .. احنا في غفله لازم نفوق ".
بينما نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه على " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى .
وعلق رامي رضوان على الصورة: " لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء .. #وداعا_هيثم_أحمد_زكي".
وعلى نفس السياق ، نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، فيديو مؤثرا للفنان الراحل هيثم أحمد زكى يجمعه بوالده خلال احد الإعلانات.
وعلقت على الفيديو قائلًة :" عاش يا حبيبى يتيم الأب والأم ومات وحيد إنا لله وإنا اليه راجعون...نسألكم الدعاء له و الفاتحة #هيثم_احمد_زكي ".
فيما نعت الاعلامية بسمة وهبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما.
ونشرت بسمة وهبة صورة مكتوبا عليها "الموت آية يا هيثم الله يرحمك"، وعلقت قائلة "عورت قلبي يا ابني".
وفى هذا الصدد ، نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم.
ونشرت لميس الحديدي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "رحل الشاب الصغير هيثم أحمد زكي. لحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد، و كأنه لم يحتمل ان يعيش وحيدا. خلعت قلوبنا يا هيثم ، هل نبكيك أم نبكيه مره أخرى لا اله الا الله"
وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" وربنا يرحمه" و "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البقاء لله".
ونشرت الكاتبة ياسمين الخطيب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل هيثم احمد زكى الذى وافته المنية اليوم.
وقالت ياسمين الخطيب : "وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضًا.. كأنما مات أحمد زكي ثانية".
رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.
وتسبب هذا الموت المفاجئ فى وجع الكثير من القلوب للمحيطين به ، ونعاه الكثير من الإعلاميين.
ويرصد التقرير الآتى ، نعى عدد من الإعلاميين للراحل بـ كلمات مؤثرة .
نشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى وهو صغير مع والدته الفنانة هالة فؤاد ومع والده الراحل الفنان أحمد زكى.
وعلقت على الفيديو قائلًة: "الحياة أقوي دراما.. يا وجع القلب".
كما نشرت على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وعلقت على الصورة قائلًة: "إبن الغالي راح يقابله، وداعا هيثم أحمد زكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة".
فيما نشرت الإعلامية أسما شريف منير على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وعلقت قائلًة: "اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليه أن ترحمه ولا تعذبه وأن تثبته عند السؤال".
كما نشرت الإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وعلقت قائلًة :" لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة .. احنا في غفله لازم نفوق ".
بينما نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه على " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى .
وعلق رامي رضوان على الصورة: " لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء .. #وداعا_هيثم_أحمد_زكي".
وعلى نفس السياق ، نشرت الإعلامية رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، فيديو مؤثرا للفنان الراحل هيثم أحمد زكى يجمعه بوالده خلال احد الإعلانات.
وعلقت على الفيديو قائلًة :" عاش يا حبيبى يتيم الأب والأم ومات وحيد إنا لله وإنا اليه راجعون...نسألكم الدعاء له و الفاتحة #هيثم_احمد_زكي ".
فيما نعت الاعلامية بسمة وهبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما.
ونشرت بسمة وهبة صورة مكتوبا عليها "الموت آية يا هيثم الله يرحمك"، وعلقت قائلة "عورت قلبي يا ابني".
وفى هذا الصدد ، نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم.
ونشرت لميس الحديدي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "رحل الشاب الصغير هيثم أحمد زكي. لحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد، و كأنه لم يحتمل ان يعيش وحيدا. خلعت قلوبنا يا هيثم ، هل نبكيك أم نبكيه مره أخرى لا اله الا الله"
وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" وربنا يرحمه" و "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البقاء لله".
ونشرت الكاتبة ياسمين الخطيب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل هيثم احمد زكى الذى وافته المنية اليوم.
وقالت ياسمين الخطيب : "وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضًا.. كأنما مات أحمد زكي ثانية".