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رياضة

بني سويف يعسكر بنجع حمادي استعدادا للألومنيوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:23 م
فريق بني سويف
فريق بني سويف
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رباب الهواري
قرر الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسي، الدخول في معسكر مغلق بمدينة طوبيا بنجع حمادي استعدادا لرابع جولاته بالموسم الجديد أمام فريق الألومنيوم في المباراة التي ستقام علي استاد الألومنيوم الرياضي.

وصرح محمد الواضح المشرف علي الفريق"لصدى البلد"، بأن الكابتن حسن موسي المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بمدينة نجع حمادي والمبيت بها حتى ميعاد اللقاء الذي مقررله يوم الأحد علي استاد الألومنيوم الرياضي.

وأشار الواضح، إلي أن الفريق أستعد بقوة للقاء الألومنيوم لمواصلة سلسة الفوز وحصد الثلاث نقاط وتحقيق العلامة الكاملة.

يذكر أن المواجهات الثلاثة لفريق بني سويف أسفرت عن الفوز أمام شبان قنا برباعية والفوز علي سوهاج بهدف نظيف ثم الفوز علي المنيا بهدفين للاشئ في الجولة الثالثة.
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