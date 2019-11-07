هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالصلصة ويخني الكبد والقوانص.. والحلو: كور جوز الهند

وجبة الغداء من الوجبات المحيرة للسيدات كل يوم في تحضيرها، فنقدم لكي وجبة غذائية كاملة للقضاء على الحيرة اليومية، وفقًا لأمهر الشيفات وإليكم الطريقة
مقادير يخني الكبد والقوانص
- كبد وقوانص
- بصل مفروم
- سمنة
- فلفل اخضر
- ثوم مفروم
- عصير طماطم
- عصير ليمون
- ملح
- بهارات
- فلفل اسود
- خل
طريقة تحضير يخني الكبد والقوانص للشيف نجلاء الشرشابي
- تسلق الكبد والقوانص في ماء مع وضع الخل وعصير الليمون.
- تشويح البصلة في سمن على النار مع الثوم وعصير الطماطم والفلفل الرومي والحار والملح والفلفل الاسود.
- تضاف الكبد والقوانص ويقلب الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج.
مقادير المكرونة بالصلصة للشيف نجلاء الشرشابي:
- 1 كيس مكرونه
- نصف كيلو طماطم
- 1 بصلة مبشورة
- 4 فص ثوم
- زيت
- ملح
- فلفل
طريقة تحضير المكرونة بالصلصة للشيف نجلاء الشرشابي:
- إسلقى المكرونة وشوحى البصل و الثوم فى الزيت ثم ضعى الطماطم المعصورة.
- تترك حتى التسبيك.
- ضعى المكرونة و عليها الصلصة فى طبق.
مقادير سلطة الباذنجان بالبنجر للشيف الشربيني:
- باذنجان
- بنجر
- جزر
- سكر
- طحينة
- شبت
- بقدونس
- لبن رايب
- ليمون
- ثوم
- خل
- زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة الباذنجان بالبنجر للشيف الشربيني:
- قطعي الباذنجان مكعبات واقليه في زيت غزير
- قطعي الجزر مكعبات صغيرة
- افرمي الثوم مع عصير الليمون
- وافرمي البنجر مع السكر حتى يصبح بيوريه
- اخلطي الثوم مع الطحينة واضيفيها للبنجر واستخدمي المضرب اليدوي لتقليبها ثم اضيفي اليها اللبن الرايب واخلطيها حتى تتمازج
- الخلطي الجزر مع الباذنجان المقلي في بولة التقديم ثم صبي عليها خليط البنجر وقدميها
مقادير كور جوز الهند للشيف غادة التلي
- 2 و نصف كوب جوز هند
- ثلث كوب سكر بودره
- ثلث كوب حليب مكثف محلى
- ثلث كوب لوز شرائح محمص
- شيكولاتة
طريقة تحضير كور جوز الهند للشيف غادة التلي:
- اخلطي جوز الهند و السكر البودرة و اللوز ثم ضيفي الحليب المكثف المحلى
- قلبيهم جيدا ثم كوريها وادخليها الثلاجة لتتماسك ثم زينيها بالشيكولاتة وقدميها
مقادير يخني الكبد والقوانص
- كبد وقوانص
- بصل مفروم
- سمنة
- فلفل اخضر
- ثوم مفروم
- عصير طماطم
- عصير ليمون
- ملح
- بهارات
- فلفل اسود
- خل
طريقة تحضير يخني الكبد والقوانص للشيف نجلاء الشرشابي
- تسلق الكبد والقوانص في ماء مع وضع الخل وعصير الليمون.
- تشويح البصلة في سمن على النار مع الثوم وعصير الطماطم والفلفل الرومي والحار والملح والفلفل الاسود.
- تضاف الكبد والقوانص ويقلب الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج.
مقادير المكرونة بالصلصة للشيف نجلاء الشرشابي:
- 1 كيس مكرونه
- نصف كيلو طماطم
- 1 بصلة مبشورة
- 4 فص ثوم
- زيت
- ملح
- فلفل
طريقة تحضير المكرونة بالصلصة للشيف نجلاء الشرشابي:
- إسلقى المكرونة وشوحى البصل و الثوم فى الزيت ثم ضعى الطماطم المعصورة.
- تترك حتى التسبيك.
- ضعى المكرونة و عليها الصلصة فى طبق.
مقادير سلطة الباذنجان بالبنجر للشيف الشربيني:
- باذنجان
- بنجر
- جزر
- سكر
- طحينة
- شبت
- بقدونس
- لبن رايب
- ليمون
- ثوم
- خل
- زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة الباذنجان بالبنجر للشيف الشربيني:
- قطعي الباذنجان مكعبات واقليه في زيت غزير
- قطعي الجزر مكعبات صغيرة
- افرمي الثوم مع عصير الليمون
- وافرمي البنجر مع السكر حتى يصبح بيوريه
- اخلطي الثوم مع الطحينة واضيفيها للبنجر واستخدمي المضرب اليدوي لتقليبها ثم اضيفي اليها اللبن الرايب واخلطيها حتى تتمازج
- الخلطي الجزر مع الباذنجان المقلي في بولة التقديم ثم صبي عليها خليط البنجر وقدميها
مقادير كور جوز الهند للشيف غادة التلي
- 2 و نصف كوب جوز هند
- ثلث كوب سكر بودره
- ثلث كوب حليب مكثف محلى
- ثلث كوب لوز شرائح محمص
- شيكولاتة
طريقة تحضير كور جوز الهند للشيف غادة التلي:
- اخلطي جوز الهند و السكر البودرة و اللوز ثم ضيفي الحليب المكثف المحلى
- قلبيهم جيدا ثم كوريها وادخليها الثلاجة لتتماسك ثم زينيها بالشيكولاتة وقدميها