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محافظات

استعدادا للسدة الشتوية.. تحديد عمل المحطات المنشأة على بحر يوسف في المنيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:15 م
السدة الشتوية
السدة الشتوية
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أيمن رياض
قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الشركة عقدت لقاء تنسيقيا مع مديرية الري بالمنيا بحضور المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى وشارك فيه عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة وعدد من قيادات الرى. 

يأتي ذلك من أجل توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وبتكليف من المحافظ قاسم حسين قاسم محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وصرح الشهاوي أن اللقاء تناول استعدادات الشركة والرى وتحديد عمل المحطات اثناء السده الشتوية خاصة بالنسبة للمحطات المنشأة على البحر اليوسفى ومنها محطة إبشادات بملوى وبنى عامر بالعدوة. 

وفي سياق متصل ، كرم المهندس ياسر الشهاوى العاملين المحالين للمعاش حيث نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والإعلام الاحتفالية حيث تم تكريم المحالين للمعاش على مابذلوه من جهد للنهوض بالشركة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والنقابة وعدد من العاملين بالشركة. 
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