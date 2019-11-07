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فن

ربنا يجمعنا علي خير.. كريم عبد العزيز ينعى هثيم احمد زكي بكلمات مؤثرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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منار نور
نعى الفنان كريم عبد العزيز، الراحل هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما.

ونشر كريم عبد العزيز، صورة للراحل هيثم احمد زكي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "ربنا يرحمك يا هيثم ويجمعنا معاك علي خير".

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم "الخميس" توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وتم صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.

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