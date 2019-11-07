سيطرة الصين واليابان وكوريا على شبكات الجيل الخامس 5G.. تفاصيل

أظهرت دراسة أجريت خلال الأسبوع الجاري، أن الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا سوف تمثل أكثر من نصف المشتركين في العالم في شبكات الهواتف المحمولة فائقة السرعة من الجيل الخامس بحلول عام 2025، مما يترك أوروبا متأخرة عنهم.



ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، أن أوروبا تتحرك ببطء لبناء شبكات الجيل الخامس 5G، والتي سوف تتخلف فيما يتعلق بقبول المستهلك، ومع ذلك تبدو الصورة مختلفة في الأعمال، حيث ستتمكن شركة 5G من تشغيل المصانع الذكية باستخدام أجهزة روبوت وأجهزة استشعار متصلة.



وقال "تيم هات" رئيس البحوث في شركة GSMA Intelligence لرويترز: "ستكون مجموعة صغيرة من الدول التي تقود عملية بناء شبكة الجيل الخامس مع بقية العالم"، وأضاف: "الصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة بين هؤلاء، وتنظر إلى أكثر من نصف مشتركي شبكات الجيل الخامس حول العالم بحلول عام 2025".



ويعد الانتشار السريع لشبكات 5G، مع سرعات فائقة كافية لتحميل فيلم إلى الهاتف الذكي في ثوان، قد فاجأ العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية، والتي من بينها شركة نوكيا "Nokia"، وثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم هواوي "Huawei"، حيث توقفت مؤخرًا أرباحها بسبب الاستثمار في رفع كفاءة الأجهزة التي تبيعها، حيث أن شركات مزودى الخدمة تبني شبكة 5G.



وحسب توقعات "GSMA Intelligence"، ستكون شبكات الهاتف المحمول 5G بحلول منتصف العقد، بنسبة 66 ٪ في كوريا، تليها الولايات المتحدة بنسبة 50 ٪ واليابان بنسبة 49 ٪.



ومن حيث الأعداد الهائلة، ستهيمن الصين على 600 مليون اتصال 5G في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتبنى 1.57 مليار شخص 5G بحلول عام 2025، أو 18 ٪ من إجمالي مستخدمي الهواتف المحمولة.



وتظهر التجربة المبكرة أن شركات مزودى الخدمة يمكنها رفع أسعار الجيل الخامس بنسبة 15 ٪ أو 20 ٪ ، وتقديم المزيد من خطط البيانات غير المحدودة.