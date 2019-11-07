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رياضة

حسين عبداللطيف: نسعى لتكوين قاعدة قوية لمنتخب الكرة النسائية.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:50 م
حسين عبداللطيف المدير
حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السيدات
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عبدالله هشام - تصوير : ايهاب اشرف
أكد حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السيدات أن عددا كبيرا من اللاعبات لديهن قدرات وإمكانيات كبيرة تؤهلهن الى الاحتراف في الدوريات العالمية مشيرا إلى أن هذا طموحهن وهدفهن الفترة المقبلة .

وأضاف : الاتحاد المصري لكرة القدم وخصوصا الدكتور سحر عبدالحق المكلفة بإدارة المهمة مهتمه للغاية بنا وكل طلباتها مجابة من معسكر وأمور أخرى لا تتأخر علينا وفترة انقطاع المنتخبات جعلنا خارج التصنيف الدولي والإفريقي .

وأكمل : بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور المرأة ومنتخبات السيدات سيجعل هناك دعما قويا خلال الفترة المقبلة .

وأوضح : الدكتورة سحر جعلت الحافز الرياضي للبنات ويفيدهم وذلك بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بجانب العديد من البروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة وجهاز المنتخب كان معها في محافظات الصعيد لرؤية المواهب .

وأختتم حسين عبداللطيف تصريحاته قائلا : طموحي وما كلفت به هو تخطيط الكرة النسائية وبدأنا من منتخب عشرين بسبب تصفيات أفريقيا في يناير القادم وبعدها سيتم تكوين فريق أول والاهتمام بالسن الصغير لأنه بعد عامين سيكون هناك تصفيات كأس عالم لهم .
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