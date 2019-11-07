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أخبار البلد

فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:06 م
كورال أطفال مصر
كورال أطفال مصر
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محمد عبد المنعم
يضع فريق كورال أطفال مصر الترتيبات النهائية للحفل الغنائي الذي يحييه الفريق بمسرح جامعة القاهرة الاثنين المقبل ١١ نوفمبر، وذلك ضمن مبادرة كورال أوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب والتي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي.

ويواصل الفريق تدريباته الأسبوعية الجمعة من كل أسبوع بقيادة الموسيقار الكبير سليم سحاب في مسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ونفذ حتى الآن ٥٤ حفلة غنائية؛حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية.

ويضم الفريق ٢٥٦ ابن/ابنة من أبناء ٣٦ دار رعاية اجتماعية لتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

يشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في نهاية عام ٢٠١٥ مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
فريق كورال أطفال مصر يواصل تدريباته استعدادا لحفل غنائي بجامعة القاهرة
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